03 сентября 2023, 04:36
Экс-премьер Словакии обвинил Запад в поддержке нацизма на Украине
Роберт Фицо: западные СМИ знают о нацистах в рядах ВСУ, но не осуждают их
Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Запад в поддержке националистических движений на Украине. Выступление политика можно посмотреть на YouTube.
Роберт Фицо заявил, что члены полка «Азов»* — явные фашисты. Тем не менее, западные СМИ снисходительно относятся к этой праворадикальной группировке.
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«Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там участвует в боях, — это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи», — сказал политик.
По словам Роберта Фицо, на Западе поддерживают продвижение нацизма и тем самым «топчут наследие Словацкого национального восстания».
Политик призвал бороться с фашизмом и нацизмом во всех их проявлениях.
В августе стало известно, что президент Словакии Зузана Чапутова выдала девятерым гражданам страны разрешения официально вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Еще 26 заявителям отказали в возможности служить в ВСУ.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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