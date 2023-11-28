Мир 28 ноября 2023, 07:43 Экс-премьер Польши заявил о коротком «сроке жизни» нового кабмина Экс-премьер Польши Миллер сравнил срок работы нового правительства с жизнью мухи Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/globallookpress

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Новое правительство сможет проработать только короткий срок, который не превысит даже жизнь мухи. Об этом заявил бывший глава кабинета министров Лешек Миллер в соцсети X (бывший Twitter).

Он напомнил, что муха в среднем живет около месяца. Он сравнил продолжительность работы кабмина со сроком жизни насекомого и заключил, что правительство, возглавляемое премьером Матеушем Моравецким, распустят в скором времени.

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«Правительство Моравецкого не успеет даже окукливаться, не говоря уже об откладывании яиц», — отметил Миллер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге премьер-министра. Мероприятие состоялось в президентском дворце в Варшаве. После Моравецкого присягу принесли министры.

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опроверг информацию в СМИ о якобы нежелании фракции входить в новое правительство премьер-министра. Он назвал эти сообщения ложью и заявил, что ситуация была противоположной.