Мир 26 декабря 2022, 15:58 Экс-премьер Молдавии уличил Санду в политической слабости и неуважении к народу Экс-премьер Молдавии Кику: президент Санду устанавливает диктатуру в стране РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду устанавливает в стране диктатуру и создает полицейское государство в силу своей политической слабости. На это указал на брифинге бывший молдавский премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику.

«Установление диктатуры и полицейского государства говорит о слабости и отсутствии элементарного уважения к народу, который избрал тебя два года назад», — процитировало политика РИА «Новости».

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Кику также обвинил власти Молдавии в «издевательстве над Конституцией и демократическими нормами». Он уверен, что Санду хочет компенсировать свои неудачи в управлении страной, ограничивая права ее жителей и наделяя силовиков безграничными полномочиями. Правящая партия «Действие и солидарность» продвигает законопроекты, принятие которых позволит силовым органам бесконтрольно следить за гражданами «без санкции прокуроров и судей», отметил Кику. На его взгляд, правящая партия пытается «аннулировать правовое государство».

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Бывший премьер Молдавии призвал ее президента «вернуть власти в конституционное поле».