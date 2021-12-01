Экс-премьер Японии предостерег Китай от вторжения на Тайвань

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вторжение на Тайвань было бы ошибкой со стороны Китая. Об этом написал ТАСС.

«Чрезвычайная ситуация вокруг Тайваня будет чрезвычайной ситуацией и для Японии. И будет чрезвычайной ситуацией для японско-американского альянса. Народу Китая, в особенности председателю Си Цзиньпину, не следует заблуждаться в своем понимании этого момента», — сказал Абэ.

Он добавил, что вторжение на Тайвань повлияет на всю мировую экономику и «глубоко ранит сам Китай», написал RT.