Бывший премьер Японии Синдзо Абэ, на которого совершили покушение днем 8 июля, не подает признаков жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Покушение на Абэ произошло в городе Нара, во время публичного выступления. К нему со спины подошел мужчина и дважды выстрелил из оружия, похожего на дробовик. Свидетели преступления оперативно задержали злоумышленника.

Действующий премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

Нападавшим оказался 41-летний бывший военный морских Сил самообороны страны. Свой поступок он объяснил тем, что ему не нравился политик и он хотел его убить.

По данным HNK, у Абэ произошла остановка сердца, его доставили в больницу вертолетом.