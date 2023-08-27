Мир 27 августа 2023, 09:40 Экс-премьер Италии заявил о фиаско плана Запада по изоляции России Экс-премьер Италии Конте: Запад не смог изолировать Россию от других стран LaPresse / Roberto Monaldo/globallookpress

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Введенные против России экономические санкции с треском провалились, а стратегия НАТО по Украине не привела к ожидаемому результату. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Facebook*.

Он отметил, что Запад планировал, что Россия потерпит поражение на Украине. Кроме того, масштабные санкции не смогли «подкосить» экономику страны, вопреки стараниям США и ЕС.

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«Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России», — заявил политик.

По мнению Конте, попытки дестабилизировать страну провалились «перед лицом укрепления лидерства Путина и роста внутреннего консенсуса». Он отметил, что саммит БРИКС показал несостоятельность попыток изоляции России от остального мира.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто признал провал санкционной политики ЕС. По его словам, экономические ограничения нанесли огромный ущерб европейским странам.

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.