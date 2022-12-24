Мир 24 декабря 2022, 13:44 Экс-премьер Италии заявил, что конфликт на Украине может закончить только Путин Экс-премьер Италии Драги: только Путин может завершить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Только президенту России Владимиру Путину по силам завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Италии Марио Драги в комментарии газете Corriere della Sera.

«Перспективы мира трудны <…>. Однако Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира. Но только президент Путин может положить конец этой бойне», — подчеркнул экс-премьер Италии.

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Он обратил внимание, что в политике многое изменилось в последнее время. Каналы коммуникации стали значительно более открытыми, и Китай теперь больше участвует в переговорном процессе. Политик напомнил, что итальянское правительство всегда стремилось к миру и пыталось содействовать возможному посредничеству. В качестве примера он привел участие Италии в зерновой сделке.

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По словам Драги, итальянское правительство неизменно оказывало всестороннюю поддержку Украине, несмотря на дружественные связи, которые связывали раньше Италию и Россию.

Ранее журналист 19FortyFive Джек Бакби счел заявление Путина о финансировании ВС РФ поворотным моментом спецоперации.