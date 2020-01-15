Экс-премьер Италии выступил за конструктивные отношения с Россией
Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии, призвал Запад к конструктивным отношениям с РФ, написал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на газету La Verità.
Берлускони выступил против внешней политики Европейского союза, которая не способна разрешить международные кризисы. Экс-премьер считает, что наладить региональные отношения помогла бы Москва. Так как Россия в целом — стабильная страна и является большой частью европейской цивилизации и культуры.
Основным конкурентом для Запада он считает Китай.