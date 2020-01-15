Экс-премьер Италии выступил за конструктивные отношения с Россией

Берлускони выступил против внешней политики Европейского союза, которая не способна разрешить международные кризисы. Экс-премьер считает, что наладить региональные отношения помогла бы Москва. Так как Россия в целом — стабильная страна и является большой частью европейской цивилизации и культуры.

Основным конкурентом для Запада он считает Китай.