    15 января 2020, 14:42

    Экс-премьер Италии выступил за конструктивные отношения с Россией

    Анастасия Кременчугская

    Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии, призвал Запад к конструктивным отношениям с РФ, написал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на газету La Verità.

    Берлускони выступил против внешней политики Европейского союза, которая не способна разрешить международные кризисы. Экс-премьер считает, что наладить региональные отношения помогла бы Москва. Так как Россия в целом — стабильная страна и является большой частью европейской цивилизации и культуры.

    Основным конкурентом для Запада он считает Китай.