Экс-премьер Италии рассказал, почему Украина не идет на переговоры с Россией | 360°

30 октября 2022, 22:00
Экс-премьер Италии рассказал, почему Украина не идет на переговоры с Россией
Берлускони: Украина отказывается от переговоров с Россией из-за военной помощи Запада
Президент Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад перестал оказывать военную помощь Украине. Таким мнением поделился лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщило РИА «Новости».
Экс-премьер заявил, что возможность проведения мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса есть.
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«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь», — объяснил итальянский политик.
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Ранее Белый дом сообщил о том, что вопрос о переговорах по урегулированию конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский решает самостоятельно. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, вопрос переговоров о мире с Россией находится полностью в полномочиях Зеленского.
Россия
Украина
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