Экс-премьер Италии рассказал, почему Украина не идет на переговоры с Россией | 360°

Мир 30 октября 2022, 22:00 Экс-премьер Италии рассказал, почему Украина не идет на переговоры с Россией Берлускони: Украина отказывается от переговоров с Россией из-за военной помощи Запада РИА "Новости"

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Президент Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад перестал оказывать военную помощь Украине. Таким мнением поделился лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщило РИА «Новости».

Экс-премьер заявил, что возможность проведения мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса есть.

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«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь», ­ — объяснил итальянский политик.

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Ранее Белый дом сообщил о том, что вопрос о переговорах по урегулированию конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский решает самостоятельно. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, вопрос переговоров о мире с Россией находится полностью в полномочиях Зеленского.