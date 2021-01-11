Экс-премьер Грузии Иванишвили вновь объявил об уходе из политики

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» и бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявил об уходе из политики. Подобное решение он принимает во второй раз.

Обращение Иванишвили опубликовал Первый канал страны. В нем политик назвал свою миссию «выполненной».

«Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью отстраниться от бразды правления», — написал он.

Глава партии подчеркнул, что покинет пост председателя и саму партию. Он намерен вернуться к «личному образу жизни до 2011 года».

Правящую команду Иванишвили назвал лучшей и безальтернативной среди существующих игроков политической арены.

«Уверен, что команда, укомплектованная этими людьми, сможет достойно заменить мои труд, авторитет и навыки», — написал он.

Иванишвили подчеркнул, что осталось несколько недель до его 65-летия. Возраст он назвал «одним из самых важных факторов в решении завершить политическую карьеру».

«Этот мой шаг, который продиктован продвижением молодежи, не только не ослабит, но, я верю, еще больше укрепит, сделает правящую партию более жизнеспособной и мотивированной, воодушевит наших сторонников и сделает власть более энергичной», — сказал Бидзина Иванишвили.

В политику бизнесмен пришел в 2011 году, а на парламентских выборах 2012 года победила созданная им оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». В 2013-м Иванишвили покинул пост премьер-министра, отказался от председательства в партии и официально ушел из политики. Вернулся он в мае 2018-го.