Экс-премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в ближайшем будущем войдут в состав России, заявил бывший премьер-министр ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Такое заявление Бородай сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, пишет «Страна.ua».

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай.

Он также коснулся темы прошедшего в России голосования по поправкам к Конституции. В нем приняли участие жители ДНР и ЛНР, которые имеют российские паспорта. Бородай отметил, что голосование по поправкам — «это очень важный шаг».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, никто на международной арене, включая и Россию, не имеет права что-то требовать от Украины. «Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна», — сказал Зеленский. Таким образом он отреагировал на сообщение, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.