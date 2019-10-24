Экс-премьер ДНР заявил о скором распаде Украины

По его словам, Крым и Донбасс в настоящее время фактически не имеют никакого отношения к Киеву.

«Эти территории уже от Украины отпали, и можно сказать, что распад Незалежной частично осуществился — не полностью, но частично. Остальной распад страны был приторможен мощнейшими организационными усилиями Запада, прежде всего США, которые сделали все для того, чтобы оставшаяся под контролем Киева территория не расползлась на отдельные куски. И при всем при том нынешняя Украина представляет собой весьма относительное унитарное централизованное государство. Дело в том, что области Закарпатья, Западная Украина и Полесье живут по своим законам с собственной экономикой и управлением. Власть Киева там является чисто формальной», — отметил экс-председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он считает, что в ближайшие годы существующие отношения перейдут в другую стадию. Бородай также призвал не забывать, что жители западных областей, а особенно Закарпатья, имеют тройное или даже четверное гражданство, их с трудом можно назвать украинцами. Эти люди экономически замкнуты на другие страны Восточной Европы.

Экс-премьер убежден, что довольно скоро линии раскола Украины станут актуальны.