Экс-премьер Британии обвинил Джонсона во лжи в своих мемуарах

Бывший премьер-министр Великобритании (2010–2016 годы) Дэвид Кэмерон раскритиковал нынешнего главу правительства Бориса Джонсона, обвинив его во лжи. Отрывки мемуаров Кэмерона For the Record («Для сведения»), которые выйдут в свет 19 сентября, опубликовала газета The Sunday Times