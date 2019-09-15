Экс-премьер Британии обвинил Джонсона во лжи в своих мемуарах

Джонсон наплевал на запрет на «жесткий» Brexit Подробнее

В своей книге экс-премьер написал, что перед референдумом 2016 года о Brexit Борис Джонсон долгое время не мог определиться, кого ему поддерживать — сторонников или противников выхода Британии из ЕС. Тогда Кэмерон встретился с Джонсоном за партией в теннис и предложил ему должность министра обороны в обмен на поддержку.

В книге сказано, что Борис Джонсон долго колебался, но все же отказался от сделки с Кэмероном. Чуть позже Джонсон и близкий друг Кэмерона Майкл Гоув пошли против премьера и организовали компанию в поддержку Brexit.

«Я склоняюсь к выводу, что он пошел на это, рискуя получить результат, в который сам не верил, потому что рассчитывал, что это пойдет на пользу его политической карьере», — написал Кэмерон.

Политик отметил, что поведение Гоува и Джонсона было недопустимым: они совершали нападки на консервативное правительство, закрывали глаза на некорректное поведение своих сторонников.

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Кэмерон считает, что вся компания Джонсона «была лживой». Сторонники Brexit заявляли, что Лондон тратит 350 миллионов фунтов на членство в ЕС еженедельно, пугал британцев неконтролируемым потоком мигрантов и неотвратимым присоединением Турции к Евросоюзу.

«Это было неправдой. Отправившись разъезжать по стране на агитационном автобусе, Борис забыл правду дома», — добавил Кэмерон.

При этом политик заявил, что он признает талант Бориса Джонсона как политика. Он также написал о том, что нынешний премьер хорошо справлялся со своими обязанностями на должности мэра Лондона.

Ранее на этой неделе Джонсон комментировал публикацию мемуаров Кэмерона. Он заявил журналистам, что уважает экс-главу правительства, относится к нему с глубокой симпатией, и ничто в книге Кэмерона это не изменит.