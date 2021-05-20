Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала деградировать, когда попала под влияние США. Он прокомментировал слова экс — министра экономики страны Виктора Суслова о последствиях «переломного» Майдана и смены геополитического влияния, написал сайт «Политика сегодня».

По словам Суслова, за 30 лет Украина потеряла треть ВВП, производство и потребление электроэнергии снизилось в два раза. При этом население лишь по официальным сведениям уменьшилось на 12 миллионов человек. Азаров назвал бывшего коллегу грамотным экспертом. Однако речь Суслова показалась ему слишком осторожной.

«Все-таки он [Суслов] живет в Киеве, видимо, высказывается осторожно. Я бы сказал более категорично: как только Украина перешла под колониальное управление американцами, то был взят курс на деградацию сознательную. Деградацию промышленно-научного потенциала», — отметил Азаров.

Как он считает, за последние семь лет Украина безвозвратно разрушила несколько основных научно-технических отраслей. В их числе авиа-, ракето- и кораблестроение.