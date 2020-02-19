Экс-премьер Австралии назвал причину пропажи лайнера MH370

Пять лет назад малайзийский лайнер MH370 бесследно исчез после вылета из Куала-Лумпура в Пекин. Бывший австралийский премьер Тони Эбботт поделился одной из версий ЧП: это суицид пилота.

«Я очень четко уяснил, что с самого начала руководство Малайзии полагало, что это было самоубийство, совершенное пилотом. На самых высоких уровнях руководства были практически уверены в том, что это было самоубийство пилота. Массовое убийство и самоубийство», — заявил Эбботт в документальном фильме, который вышел в эфир телеканала Sky News Australia.

Бывший руководитель малайзийского регулятора в сфере гражданской авиации Азхаруддин Абдул Рахман прокомментировал слова Эбботта. Он отметил, что это всего лишь версия, а подобные заявления в телеэфире могут серьезно ранить членов семьи этого пилота.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines пропал через час после взлета из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года. MH370 направлялся в Пекин. На его борту находились 239 человек. Лайнер долго искали власти Малайзии, Китая и Австралии, но тщетно. Спустя три года поиски прекратили. Позже самолет пытались найти специалисты из частной американской компании, однако им это тоже не удалось.