Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии прокомментировал результаты опроса граждан

«Я знаю настроения тех кругов, с кем общаюсь. У нас нет тех, кто бы плохо относился к России, и те самые 0,2 процента желающих вражды тому подтверждение. Иногда дорвавшиеся до власти говорили, что они — главные враги России», — пояснил экс-председатель.

Он уточнил, что не знает «более бестолкового человека по отношению с Россией», чем действующий президент республики Александр Лукашенко.

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«Те, кто хочет, чтобы Белоруссия была частью России, это такие «имперчики», одобряющие имперские поступки российского руководства. И их, к сожалению, много. Они хотят, чтобы Беларусь была колонией. Они не знают языка, не знают истории», — подчеркнул Шушкевич.

По его мнению, у России и Белоруссии «должны быть отношения независимых государств». Бывший председатель отметил, что «углубленная интеграция, называемая Союзным государством, это политические выверты, нацеленные на сохранения деспотической власти Лукашенко».



Ранее результаты исследования Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО показали, что большинство белорусов поддерживают союзнические и партнерские отношения с Россией.