Экс-председатель КНР ушел с церемонии закрытия съезда Компартии Китая | 360°

Мир 22 октября 2022, 12:57 Экс-председатель КНР ушел с церемонии закрытия съезда Компартии Китая Экс-председатель КНР Цзиньтао досрочно ушел с церемонии закрытия съезда Компартии Китая

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Бывший генеральный секретарь Компартии Китая (КПК), 79-летний Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда партии в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Двадцатый съезд Компартии проходил с 16 по 22 октября. На завершающем заседании утвердили новый состав Центрального комитета партии и Центральной комиссии по проверке дисциплины. Эта часть встречи была закрытой. Иностранных журналистов впустили позже, на голосование по поправкам к уставу КПК и принятию резолюций по докладам.

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Все делегаты были на местах, кроме одного: место Цзиньтао — в первом ряду, по левую руку от нынешнего главы государства Си Цзиньпина, — пустовало. Во время второй части встречи он покинул президиум и не появился до конца мероприятия. Причины такого поступка неизвестны.

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Ху Цзиньтао был генсеком ЦК КПП с 2002 по 2012 год и председателем КНР — с 2003 по 2013 год. На обеих постах его сменил Си Цзиньпин.