Экс-посол Украины в ФРГ заявил о планах покинуть страну через две-три недели

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Zeit заявил, что через две или три недели вернется на родину. Он назвал годы, проведенные в должности посла, лучшими в своей жизни.

Дипломат допустил, что его увольнение связано с высказываниями о лидере украинского националистического движения Степане Бандере.

«Не знаю, если честно, наверное, была связь. Вероятно, я недооценил эмоциональную значимость этой чрезвычайно чувствительной темы, особенно для наших польских друзей. Это было ошибкой. Я не хотел никого обидеть», — заявил Мельник. Он добавил, что покидает Германию «с болью в сердце», потому что любит эту страну.

На прошлой неделе Мельник нахамил премьер-министру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру. Экс-посол посоветовал ему засунуть голову в холодильник — так он прокомментировал призыв Кречмера возобновить переговоры с Россией.