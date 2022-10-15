Экс-посол Украины предложил ЕС создать танковый альянс для ВСУ | 360°

Мир 15 октября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Экс-посол Украины предложил ЕС создать танковый альянс для ВСУ Бывший посол Украины Мельник потребовал создать Европейский танковый альянс для ВСУ Pxhere.com

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У западных стран потребовали создать Европейский танковый союз для помощи ВСУ. Об этом заявил бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, сообщило издание Die Welt.

«Мы просим канцлера Олафа Шольца сформировать Европейский танковый альянс. В дюжине стран есть 2000 танков Leopard-2. Если каждая из этих стран уступит Украине около 10%, мы сможем создать целую армию из 200 и более машин», — привело слова Мельника РИА «Новости».

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Он также посетовал, что у ФРГ все приходится заказывать на годы вперед, потому что сроки ожидания тяжелой техники очень большие. Киев, по его словам, нуждается в долгосрочных обязательствах Германии в вопросе поставок истребителей, а также кораблей, фрегатов, корветов и подводных лодок. Немецкая военная промышленность, как считает экс-посол Украины, производит «лучшее оружие в мире».

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На этой неделе Украина получила от Германии первый комплекс ПВО IRIS-T, сообщил Spiegel со ссылкой на свои источники. Комплекс ПВО, как уточнил источник журналистов, передали вблизи польско-украинской границы 11 октября.

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