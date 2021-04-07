Экс-посол Украины назвал две «кричащие» ошибки делегации Зеленского в Катаре

Делегация украинского президента Владимира Зеленского допустила две грубейшие ошибки во время визита в Катар. Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный рассказал об этом на своей странице в Facebook.

Бессмертный указал на две ошибки, которые он заметил на кадрах со встречи в Катаре.

«Флаг Украины лежит на полу, и украинская сторона демонстрирует обувь», — написал экс-посол.

Дипломат констатировал, что лучше бы этой встречи в Катаре не было.

«Результат даже не нулевой, а минусовый», — заключил Бессмертный.

Украинские СМИ накануне обратили внимание, что члены делегации Зеленского — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак — во время визита в Катар показали неуважение к арабскому этикету. На встрече с руководством страны они сидели, закинув ногу на ногу, показывая подошвы туфель, — в Катаре это считается проявлением неуважения и даже оскорблением. А рядом с Зеленским сидела девушка, которая тоже нарушила этикет, оголив колени.

Мировые лидеры во время визитов в другие страны нередко нарушали правила этикета. Например, жена экс-президента США Барака Обамы Мишель во время визита в Британию обняла Елизавету II.