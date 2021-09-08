Экс-посол США назвал поклонников Путина в мировых правительствах

Консервативные и ортодоксальные «идеи путинизма» нашли своих сторонников во всем мире. Есть они и в США, и в Европе. Первые 10 лет президент России Владимир Путин насаждал их внутри страны, следующее десятилетие — начал экспортировать в другие страны.

Об этом на виртуальном круглом столе, посвященном отношениям США, России и Китая, заявил экс-посол Вашингтона в Москве Майкл Макфол. Одним из механизмов успешной популяризации идей Путина он назвал российскую международную многоязычную сеть информационных телеканалов RT. Но на самом деле, их десятки.

Дипломат не смог сказать, к кому ближе, к Путину или его американскому коллеге Байдену, премьер-министр Венгрии Викор Орбан, лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини и глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я могу продолжать — есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе, наш бывший президент, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», — цитирует Макфола РИА «Новости».

Он посетовал, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». Майкл Макфол также допустил, что что после правления Владимира Путина нынешнюю власть сменит «нечто фундаментально новое».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Макфола об «антизападном, антиамериканском антилиберализме» Путина заявил, что идеология главы России направлена на стабильность и процветание страны. Другие государства основой взглядов президента быть не могут.