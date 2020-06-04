Экс-посол США на Украине высказался о протестах и беспорядках в американских городах
Джон Эдвард Хербст, бывший посол США на Украине, прокомментировал протесты на американской территории, которые начались после убийства афроамериканца сотрудником полиции. Об этом сообщил RT.
Дипломат призвал делать разницу между протестами и беспорядками. По мнению Джона Эдварда Хербста, протесты против того, что случилось с господином Джорджем Флойдом — это правильно и естественно.
По его словам, американские власти «не одобряют, когда люди стараются украсть в магазинах, когда они хотят делать больно другим».