Экс-посол США на Украине высказался о протестах и беспорядках в американских городах

Дипломат призвал делать разницу между протестами и беспорядками. По мнению Джона Эдварда Хербста, протесты против того, что случилось с господином Джорджем Флойдом — это правильно и естественно.

По его словам, американские власти «не одобряют, когда люди стараются украсть в магазинах, когда они хотят делать больно другим».