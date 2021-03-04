Экс-посол США: Байден будет жестко подталкивать Украину на реформы

Бывший американский посол Стивен Пайфер заявил, что президент Штатов Джо Байден будет жестко подталкивать Украину на реформы, «с хорошими намерениями». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным сайта «Утро.ру», Пайфер уверен, что это важно для Украины, если она собирается «состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал». Он уточнил, что в последний год реформы в стране замедлились, что вызывает опасение у Запада.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями», — заключил эксперт.