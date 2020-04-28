Экс-посол Северной Кореи допустил, что Ким Чен Ын не может ходить

У руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, скорее всего, действительно есть большие проблемы со здоровьем. Такое мнение высказал бывший посол КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо.

Дипломат заметил, что отсутствие северокорейского лидера на праздничном мероприятии в честь дня рождения его деда Ким Ир Сена не выглядит нормальным.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить», — считает экс-дипломат, который в 2016 году сбежал в Южную Корею. Его процитировал телеканал CNN.

Бывший посол заметил, что точная информация о здоровье Ким Чен Ына доступна только его ближайшему окружению: жене, сестре и помощникам. При этом Тхэ Ен Хо напомнил, что смерть отца руководителя КНДР — Ким Чен Ира — держали в тайне два дня.

Ранее советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров. Западные СМИ последние дни писали о возможной смерти северокорейского лидера или о его тяжелой болезни. Они высказывали такие предположения из-за того, что Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике.