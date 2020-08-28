Экс-посол РФ в Японии прокомментировал уход Синдзо Абэ

По его мнению, Абэ влиял на развитие отношений Японии и России, и без него диалог может не сложиться.

«При нем у нас были замечательные отношения, он практически не участвовал в санкциях, давал огромные инвестиции, развивал торговые, политические и военные связи», — считает Панов.

Также он уверен, что новый премьер-министр в любом случае не будет так дружелюбно настроен к России.