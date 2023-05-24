Мир 24 мая 2023, 14:52 Экс-посол Панов заявил, что Япония не заинтересована во вхождении в НАТО

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Власти Японии не заинтересованы во вступлении страны в НАТО из-за нежелания участвовать в военных конфликтах Североатлантического альянса. Об этом сообщил экс-посол России в Японии Александр Панов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, у Японии союзные отношения с США, на данный момент этого для страны вполне достаточно.

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Панов также отметил, что открытие представительства альянса в Токио больше нужно самой НАТО для обмена опытом и информацией между военными.