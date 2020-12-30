Экс-посол Молдавии в России отправлен под домашний арест

В начале декабря молдавская таможня сообщила о задержании крупной партии анаболиков, поставлявшихся из республики в Россию контрабандой. Коробки с препаратами весом около 350 килограммов обнаружили в микроавтобусе с дипломатическими номерами, ехавшем из Кишинева в Москву. Анаболики оценили в 400 тысяч евро.

5 декабря задержали водителя посольского микроавтобуса и одного из фигурантов дела. Игорь Додон, занимавший тогда пост президента Молдавии, отозвал Андрея Негуца с должности посла. На прошлой неделе дипломат вернулся из Москвы на родину.

Ему предъявили обвинения в причастности к контрабанде. Прокуратура ходатайствовала об аресте Негуца на 30 дней, суд отправил его под домашний арест.

Дипломату грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сам Негуца вину не признает.

Анаболические стероиды применяются как допинг в спорте. За их использование спортсмену грозит дисквалификация и другие санкции.