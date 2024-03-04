Мир 04 марта 2024, 07:29 Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского заочно арестовали РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского * на два месяца. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Экс-дипломата обвинили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным московского суда, ходатайство следствия удовлетворили 28 февраля. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания обвиняемого.

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Врублевского * также объявили в федеральный и международный розыск. В базе МВД отметили, что экс-посол родился 15 июля 1970 года, он разыскивается по уголовной статье.

По информации издания, Врублевского * объявили в розыск после его скандальных призывов «убивать как можно больше русских».

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании конфликта. По его словам, украинский лидер пытается монополизировать право на урегулирование ситуации.

* Петр Врублевский внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.