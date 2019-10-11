Экс-посла США на Украине вызвали в Конгресс для дачи показаний

Бывший посол США на Украине Мэри Йованович прибыла в палату представителей, где даст показания за закрытыми дверями. Ожидается, что она расскажет, как Вашингтон взаимодействовал с Киевом по делу бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как узнал телеканал CNN, Йованович спросят о ее пребывании на Украине, военной помощи, которая оказывалась Америкой, и обстоятельствах ее отставки. Телеканал утверждает, что беседа с Йованович станет ключевой в расследовании возможного использования власти ради личной цели, которое проводится в рамках процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

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Посла освободили от занимаемой должности в мае, причем адвокат Трампа Руди Джулиани приложил руку к ее увольнению. Он довел до сведения Трампа, что Йованович нелояльна по отношению к президенту, что, по данным Госдепартамента, было беспочвенно.

Йованович стала послом США на Украине еще при президентстве Барака Обамы, после перехода власти к Трампу ее кандидатура на этом посту была подтверждена.

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Сейчас в отношении Дональда Трампа проводится расследование того, насколько он пытался стимулировать Украину возобновить разбирательство по делу семьи Байденов, которое было закрыто еще два года назад.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, будучи вице-президентом, требовал от Украины жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора Виктора Шокина. Последний в этот момент расследовал деятельность Burisma. Трамп, видимо, хотел доказать, что эти совпадения неслучайны.