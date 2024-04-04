Мир 04 апреля 2024, 12:29 Экс-помощница президента США Рид заявила, что Запад вряд ли будет отвечать на запросы Генпрокуратуры России

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Западные спецслужбы, скорее всего, не станут отвечать на направленные Гепрокуратурой России запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток». Таким мнением поделилась с RT бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид.

Ранее российской ведомство отправило запросы в США, Германию, на Кипр и во Францию с просьбой предоставить данные о ходе расследования. Но, по словам Рид, страны, спонсирующие войну против России, не будут помогать ее спецслужбам.

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