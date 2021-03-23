Экс-помощница Байдена назвала Путина львом

Бывшая помощница американского президента Джо Байдена Тара Рид сравнила российского лидера Владимира Путина со львом. Об этом она заявила в интервью RT.

«Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно», — сказала Рид.

Экс-помощница Байдена прокомментировала ответ Путина на недавние резкие высказывания хозяина Белого дома. Байден в интервью АВС утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Российский лидер в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести двусторонние переговоры в онлайн-формате, но диалог не состоялся. В Кремле заявили, что у Вашингтона не было готовности.

Рид назвала реакцию Путина спокойной и взвешенной. По ее словам, такого же мнения придерживаются и многие американцы.

«Нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда», — сказала она.

Рид в марте прошлого года обвинила Байдена в том, что в 1993 году он изнасиловал ее в офисе на Капитолийском холме, когда она работала его помощницей. Она стала не единственной, кто заявил о насилии со стороны президента США. Об этом заявили еще восемь женщин. Но в СМИ, по ее словам, эти истории предпочитают замалчивать.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал американские СМИ за то, что они почти не освещали недавний казус с Байденом, который трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. После того, что произошло, Трамп усомнился в адекватности Байдена, писала «Газета.ru».