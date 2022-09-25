Мир 25 сентября 2022, 06:02 Поделиться Telegram

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Viber Экс-помощник Рейгана объяснил, почему США не должны помогать Зеленскому с Крымом Экс-помощник Рейгана Бэндоу объяснил, почему США не должны помогать Зеленскому РИА «Новости»

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США не должны способствовать реализации идеи президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым, поскольку этого не хотят жители полуострова, заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Его слова привело издание American Conservative.

«С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово», — отметил политический эксперт.

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Он напомнил, что подавляющее большинство крымчан в 2014 году захотели выйти из состава Украины и присоединиться к России. С того момента вряд ли они поменяли свое мнение, по крайней мере, у Запада нет доказательств обратного, подчеркнул Бэндоу.

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Планы Зеленского могут привести к эскалации конфликта. Попытки вторжения в Крым со стороны украинцев могут втянуть в военные действия западные страны, подытожил советник.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о беспрецедентной русофобии. По его словам, агрессивный Запад хочет разрушить Россию.

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