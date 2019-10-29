Экс-помощник президента США с теплотой вспомнил Евгения Примакова

Сегодня, 29 октября, одному из самых уважаемых государственных деятелей Евгению Примакову могло бы исполниться 90 лет. Он был председателем правительства, министром иностранных дел и главой разведки. Также Примаков был востоковедом и специалистом в области мировой экономики и международных отношений.

Бывший помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности и госсекретарь Генри Киссинджер рассказал, как строился диалог между странами в период его знакомства с советским политиком.

«С Примаковым я встретился во время холодной войны, когда мы были по разные стороны баррикад, по крайней мере формально. Но в то время мы оба пришли к выводу, что для двух величайших ядерных держав важно внести свой вклад в дело мира. В наше напряженное время необходимость в таком диалоге сохраняется и даже возрастает», — поведал Киссинджер.