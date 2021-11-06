Экс-помощник Макрона Александр Беналла получил 3 года тюрьмы

В 2018 году поведение помощника президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналлы во время марша протеста в Париже вызвало бурю возмущения. Он попал на видео в тот момент, когда ударил мужчину и тащил сопротивляющуюся женщину. При этом ясно было видно, что у него есть значок полицейского.

Как сообщило издание The Euronews, 30-летний мужчина получил три года тюрьмы за насилие во время первомайской акции протеста и узурпации роли полицейского.

Выходка Беналлы привела к серьезному кризису президентской власти, когда стало известно, что Елисейский дворец пользовался его услугами две недели после того, как скандальное видео увидела вся страна. Он даже участвовал в параде победы на чемпионате мира по футболу 2018 года. Беналла ехал в одном автобусе с футбольной командой по Елисейским полям в День взятия Бастилии.

На фоне протестов общественности июле его все-таки уволили и поместили под следствие. Позднее в июле он был помещен под следствие и уволен с работы в президентском дворце.

Сенат Франции рекомендовал прилечь Беналлу к уголовной ответственности, так как из-за его действий служба безопасности президента была серьезно скомпрометирована, а при расследовании дела был допущен ряд ошибок. Помимо этого, экс-советник Макрона был признан виновным в мошенничестве с использованием поддельных документов и в незаконном ношении оружия в 2017 году.