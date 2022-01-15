Экс-полковник СБУ назвал три условия для вступления Украины в НАТО

Украине придется выполнить несколько условий для вступления в НАТО. Одно из них предполагает нахождение в европейском театре военных действий. Критерию страна полностью соответствует.

Украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал в эфире телеканала «Наш», что всего условий три.

В качестве второго он назвал ведение политического диалога со странами НАТО, в том числе с требующей решить языковой вопрос Венгрией.

«Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», — констатировал Стариков.

По его словам, НАТО рассмотрит принятие Украины в альянс только при выполнении всех перечисленных условий.

Курс на вступление в НАТО и в Евросоюз закрепили поправками в Конституцию Украины. Их приняли три года назад. Еще в 2014 году украинское государство полностью отказалось от своего внеблокового статуса.

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже полностью готова к полноценному членству в НАТО. Он отметил, что киевские власти планируют оговорить реально возможные сроки вступления в альянс на будущем саммите блока, который пройдет будущим летом в испанском Мадриде.