Экс-полицейскому дали 22,5 года за убийство Джорджа Флойда

Экс-полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойд. Обвинение просило отправить его в тюрьму на 30 лет, указав на отягчающие обстоятельства.

Во время оглашения приговора судья указал на злоупотребление полицейским властью и доверием и «особую жестокость, проявленную к Джорджу Флойду».

Трансляцию заседания по делу об убийстве афроамериканца Флойдавели американские СМИ.

«Мы просим суд назначить наказание в 360 месяцев», — сказал на суде заместитель генпрокурора Миннесоты Мэтью Фрэнк, которого процитировала газета The New York Times.

Поступок Шовина он назвал «больше, чем просто убийство второй степени». Обвинение напомнило об отягчающих обстоятельствах в деле, а также указало на жестокость и циничность действий экс-полицейского.

Шовин на заседании выразил соболезнования семье убитого им афроамериканца. Извиняться за содеянное он не стал.

«Есть некоторая информация, которая в будущем будет представлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас», — заявил Шовин в последнем слове.