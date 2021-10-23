Экс-полицейская в ЮАР убила 6 членов семьи ради страховки

Бывшая сотрудница полиции Южно-Африканской Республики (ЮАР) Розмари Ндлову предстала перед судом, который признал ее виновной в убийстве шести членов семьи ради выплаты страховки. Она получила в общей сложности 1,4 миллиона рандов (6,86 миллиона рублей).

Как стало известно News24, следовали нашли доказательства того, что 46-летняя женщина в 2012–2017 годах последовательно уничтожила сестру, ее сына и любовника, двоюродного брата, племянницу и еще одну дальнюю родственницу. Она также пыталась убить собственную мать. Экс-полицейская нанимала киллеров.

Суд признал женщину виновной по шести пунктам, в том числе, в мошенничестве со страховкой и препятствованию отправления правосудия. В 2006–2012 годах Ндлову работала в похоронном бизнесе.

Приговор в отношении бывшей сотрудницы полиции вынесут в ноябре.

В Рязани региональный Следком разыскивает молодую женщину, которая безвестно пропала в середине лета. Ее родители обвиняют в убийстве дочери ее мужа. Он считает, что она сбежала с любовником.