Экс-подрядчика Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России

В США задержан гражданин страны, ранее осуществлявший испытательную деятельность по контракту с Пентагоном. Его обвиняют в попытке шпионажа в пользу России. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.

Задержанного зовут Джон Роув-младший, ему 63 года. Задержание произошло в среду, 15 декабря, в штате Южная Дакота. Мужчине предъявлены обвинения в попутке передачи иностранному правительству серкретной информации, каающейся нацбезопасности страны.

В случае, если вина Роува-младшего будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее прокуратура Латвии попросила Сейм страны разрешить уголовное преследование против оппозиционного депутата партии «Согласие» Яниса Адамсонса. Политика подозревают в том, что он занимался шпионажем в пользу России.