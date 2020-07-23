Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф дали условный срок

Пожилого мужчину признали винновым в пособничестве в убийстве 5,2 тысячи человек. Дело Бруно Д. было рассмотрено в палате по делам несовершеннолетних, потому что во время службы в 1944–1945 годах он был 17-летним подростком. По сведениям немецкой прокуратуры, Бруно Д. «поддерживал коварное и жестокое убийство прежде всего узников из числа евреев», при этом, по словам подсудимого, к службе его принуждали.

Обвинение требовало три года условного заключения, однако адвокаты настаивали на невиновности. Прокурорам, чтобы доказать вину, не нужны данные о непосредственном участии, для этого достаточно косвенных сведений о том, был ли человек причастен к службе у нацистской армии. Таким образом, в деле Бруно Д. косвенным участием стала его работа в концлагере.

Российские правоохранительные органы тоже проводят расследования в отношении фашистских солдат, которые орудовали на территории СССР. Следователи уже завели уголовное дело о геноциде мирного населения немецкими солдатами в Волгоградской области.