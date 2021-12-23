Экс-глава СБУ озвучил три требования в обмен на нейтральный статус Украины

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко назвал три условия, которые могут обсуждаться в переговорах по возможному нейтральному статусу страны. Среди них восстановление границ 1991 года и подписание нового договора к Будапештскому меморандуму. Также Киев должен иметь возможность заключать военное партнерство не в рамках НАТО. Об этом офицер рассказал в эфире канала «Украина 24», его слова приводит РИА «Новости».

Смешко объяснил, что Украина намерена восстановить государственную границу образца 1991 года. В этом случае территории Крыма, Донецкой и Луганской областей должны вернуться под юрисдикцию государства.

Вторым требованием он выделил заключение нового договора в рамках Будапештского меморандума, в котором будет гарантирована безопасность Украины в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Также Смешко призвал официальный Киев требовать себе независимое право заключать военные соглашения не в рамках альянса НАТО с теми странами, которые выразят готовность сотрудничать с Украиной.

Ранее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны идти на определенные уступки в отношениях с Россией, но только на определенных условиях.