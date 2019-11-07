Экс-нардеп Ляшко набросился на представителя Зеленского. Видео

В украинском аэропорту Борисполь на главу парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса с кулаками набросился лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Украина закупит у РФ электроэнергию по повышенному тарифу Подробнее

Экс-нардеп Олег Ляшко в Facebook написал о встрече в зале официальных делегаций.

«Сегодня случайно увидел в ЗОДе „слугу народа“ Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась — из-за зрады Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта зрада должна быть расследована и наказана!», — написал Ляшко.

В свою очередь Андрей Герус сообщил в Facebook, что «пострадала только рубашка» и с ним все в порядке.

«Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает „немонополиста“, и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес», — прокомментировал он произошедший конфликт.

Претензии Олега Ляшко были вызваны возобновлением с 1 октября коммерческого импорта электроэнергии из России на Украину.