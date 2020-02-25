Экс-муж Дженнифер Энистон пригрозил выпустить книгу о совместной жизни

Актер Джастин Терру, два года состоявший в браке с Дженнифер Энистон, намерен выпустить книгу об их совместной жизни. Это решение он принял на фоне слухов о воссоединении бывшей супруги с Брэдом Питтом.

Как сообщил источник таблоида New Idea, Терру считает, что все это время был заменой Питту, а Дженифер любила другого. Джастин Терру утверждает, что сразу после разрыва с актрисой был завален предложениями о написании книги, но до сих пор не хотело предавать гласности подробности их семейной жизни.

Инсайдер утверждает, что Терру вовсе не злодей по натуре, но возвращение Энистон к Питту сильно его подкосило.

«Джастин провел большую часть их брака, чувствуя, что он был альтернативной версией Брэда Питта, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит. Это заставляет Джастина чувствовать, что он потратил годы своей жизни на женщину, которая в конечном итоге была влюблена в кого-то другого», — сообщил близкий к Терру источник таблоида.

Инсайдер рассказал, что Джастин начал писать о жизни с Энистон после развода в качестве терапии, но не собирался публиковать книгу. Сейчас, когда поползли слухи о возобновлении отношений между Питтом и Энистон, Терру почувствовал, что ему нечего терять. Тем более, что Дженнифер много рассказывала ему о прошлом и всегда найдутся желающие узнать ее секреты.

Источники таблоида утверждают, что пришедший в ярость от такой перспективы Брэд Питт уже позвонил Джастину Терру. Но последний спокойно сообщил ему, что никаких соглашений о неразглашении с Энистон не подписывал и в праве написать задуманную книгу.

Телеканал HBO объявил, что в мае этого года покажет серию, в которой соберется изначальный состав актеров сериала «Друзья». Предполагается, что эпизод снимут в формате ток-шоу.