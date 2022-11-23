23 ноября 2022, 01:39
Экс-министра образования Украины обвинили в госизмене
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования и науки страны
Бывший министр образования и науки страны Дмитрий Табачник подозревается в государственной измене. Такими данными поделился офис генерального прокурора Украины.
Документ об объявлении подозрения в госизмене появился на сайте ведомства. Согласно предварительным данным, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
Реклама
Также Табачника подозревают в совместной деятельности с представителями ФСБ России. Генпрокуратура Украины опубликовала номера телефонов. Как утверждают в ведомстве, экс-министр образования вел переписку через Telegram.
Реклама
Дмитрия Табачника утвердили на должность министра образования и науки Украины 11 марта 2010 года, этот пост он покинул в 2014 году.
Служба безопасности Украины обвинила главу Минздрава Крыма Константина Скорупского в госизмене.
Украина
Реклама
Реклама