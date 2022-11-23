Мир 23 ноября 2022, 01:39 Экс-министра образования Украины обвинили в госизмене Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования и науки страны Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Бывший министр образования и науки страны Дмитрий Табачник подозревается в государственной измене. Такими данными поделился офис генерального прокурора Украины.

Документ об объявлении подозрения в госизмене появился на сайте ведомства. Согласно предварительным данным, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

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Также Табачника подозревают в совместной деятельности с представителями ФСБ России. Генпрокуратура Украины опубликовала номера телефонов. Как утверждают в ведомстве, экс-министр образования вел переписку через Telegram.

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Дмитрия Табачника утвердили на должность министра образования и науки Украины 11 марта 2010 года, этот пост он покинул в 2014 году.

Служба безопасности Украины обвинила главу Минздрава Крыма Константина Скорупского в госизмене.