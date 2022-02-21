Экс-министра обороны задержали в Казахстане

Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, которого отправили в отставку после январских протестов, задержали за бездействие по службе и поместили в ИВС. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры республики.

Досудебное расследование против Бектанова начали 19 февраля. Накануне его задержали и поместили в изолятор. Бывшему главе оборонного ведомства инкриминируют уголовную статью о бездействии по службе. Пока что он подозреваемый.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении генпрокуратуры Казахстана.

Бектанова назначили министром обороны Казахстана в августе 2021 года. Его предшественником был Нурлан Ермекбаев, который подал в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области. А для Бектанова в этой должности черту подвели беспорядки января 2022 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда раскритиковал Бектанова за отсутствие командирских качеств и назначил новым министром обороны Руслана Жаксылыкова, прежде занимавшего пост замглавы МВД.

Токаев ранее анонсировал свое выступление с посланием к казахстанскому народу.