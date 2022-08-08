Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение в государственной измене бывшему министру обороны Михаилу Ежелю. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале, передали в ТАСС.

Ежель занимал этот пост с 2010 по 2012 год, во время правления президент Виктора Януковича. Причина обвинений — согласование им Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю», — сказано в сообщении.

Президенты России и Украины 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Эти документы продлили пребывание российского флота на Украине с 2017 года на 25 лет.

Ранее главу фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Мариупольского горсовета схватили в Одессе за «пророссийскую пропаганду». Его обвинили в проведении антиукраинской информационной кампании в поддержку «страны-агрессора», содействии экс-президенту Украины Виктору Януковичу и главе партии Виктору Медведчуку.