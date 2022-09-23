Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни | 360°

Мир 23 сентября 2022, 00:34 Поделиться Telegram

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Viber Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни Экс-министра юстиции Китая Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни за получение взяток Pixabay

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В Китае бывшего министра юстиции Фу Чжэнхуа признали виновным по делу о коррупции. Правоохранители доказали, что экс-замглавы министерства общественной безопасности страны оказывал покровительство бизнесменам за определенную плату. Мужчина получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов), за что его приговорили к смертной казни, сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным издания, подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также активно выплачивал деньги, полученные в виде взяток. Все это не спасло его от назначения высшей меры наказания.

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«Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — сообщили китайские журналисты.

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Авторы статьи добавили, что по истечении двух лет смертный приговор могут пересмотреть. Если это случится, Фу Чжэнхуа отправится за решетку до конца жизни, причем у него не будет права на условно-досрочное освобождение.

А в Экваториальной Гвинее отменили смертную казнь. Соответствующий указ подписал президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Документ вступит в силу через 90 дней после публикации в СМИ.

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