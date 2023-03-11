Мир 11 марта 2023, 02:33 Экс-министра финансов Греции жестоко избили в ресторане в Афинах МЕРА25: головорезы жестоко избили в Афинах экс-министра финансов Греции Варуфакиса freepik

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Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению, головорезы избили лидера парламентской партии МЕРА25 в ресторане в районе Экзархия. Об этом сообщил представитель партии.

По информации партии, секретарь МЕРА25 встретился с однопартийцами в ресторане. Туда ворвалась банда головорезов-фашистов и напала на министра, обвинив его в подписании меморандумов. Варуфакис пытался поговорить с нападавшими, но они жестоко избили его. Экс-министра доставили в больницу, врачи диагностировали перелом носа.

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В правительстве Греции осудили нападение на политика.

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«В нашей демократии нет места для хулиганства, и любая форма насилия недопустима. Греческая полиция сделает все необходимое, чтобы привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении греческих властей.

Варуфакис был против подписания меморандумов о кредитах в период финансового кризиса в стране. В результате этих соглашений уровень жизни в Греции резко снизился.