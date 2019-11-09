  • Экс-министр Украины предсказал распад страны

    09 ноября 2019, 04:03

    Светлана Степанова

    Бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявил, что Украина идет по пути распада. Она медленно, но уверенно движется к тому, чтобы расколоться на мелкие части. Мнение было высказано в эфире телеканала NewsOne.
    Экс-министр Украины предсказал распад страны

    Бывший министр считает, что Украина разделится на несколько стран. Главная причина этого процесса — отсутствие у правительства страны умений решать поставленные задачи. Червоненко также обвинил руководство государства в неспособности выполнять предвыборные обещания.

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    По его словам, бездействие властей приведет к отделению запада Украины. Львов и Закарпатье обособятся. Червоненко заявил, что Украина не подвергнется бомбардировкам, как это было раньше в Югославии. Причина — в размещении на территории страны нескольких атомных электростанций.

    Экс-министр подчеркнул: представители власти сами привели страну к развалу. Они не собирались прислушиваться к мнению народа, ратовавшего за прекращение гражданской войны в ДНР и ЛНР. Червоненко отметил, что на решения правительства оказывают влияние вооруженные «добровольцы». Чтобы не дать ситуации дестабилизироваться, государство должно обзавестись «монополией на силу».