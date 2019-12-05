Экс-министр обороны Великобритании призвал США и Россию решать вопрос ядерного оружия совместно с Европой

По мнению Брауна, единственный путь выхода из сложившейся ситуации — единая площадка для решения проблем угрозы ядерной катастрофы в составе стран Европы, России и США.

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«Я считаю, что нам необходимо выработать некий общий набор правил, затем определить совместные шаги. Я думаю, мы можем с этим справиться. Кроме того, должны быть переговоры по всем этим вещам. США и Россия должны возглавлять этот процесс, потому что именно в этих странах сосредоточено 92% этих вооружений. Мне бы хотелось присутствовать на этих переговорах, возможно, я могу что-то предложить. Я просто хочу, чтобы этот мир стал более безопасным местом. Моя страна также располагает этим оружием, пусть его и не так много, но ущерб, который может быть им нанесен — он огромен», — объяснил бывший министр обороны Великобритании.

Он отметил успех в достижении договоренностей между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.

«Дело в том, что войны идут постоянно, и даже в современных условиях войны идут, продолжаются и начинаются вновь, но ядерная война относится к тому виду войн, в которых победить нельзя, в ней нет победителей. Поэтому, чем меньше будет ядерного оружия, тем безопаснее будет мир», — заявил политик.

Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор также указал на возросшую опасность ядерной катастрофы. Он допустил, что ядерная война может не пойти по заготовленному плану, а стать причиной человеческой или системной ошибки.

Заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы прошло в Женеве. По его итогам должна быть сформулирована финальная декларация с рекомендациями и предложениями лидерам стран и руководителям международных организаций.