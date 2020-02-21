Экс-министр обороны Украины получил срок в Москве
Заседание по делу Анатолия Гриценко проходило 21 февраля. Прокурор просил приговорить украинского экс-министра к девяти годам колонии, но защита настаивала на оправдании политика, пишет РИА «Новости».
Сейчас бывший министр находится на Украине. Экстрадировать его не дают международное право и местные законы. Дело рассматривали на трех заседаниях и заочно.
Весной 2019 года российские следователи объявили Анатолия Гриценко в международный розыск. СКР попросил суд заочно его арестовать из-за подозрения в призывах к террористической деятельности. Тогда упоминалось два подобных эпизода с его участием.
В 2014 и 2017 годах он дважды высказывался по телевидению. Первый раз он заявил, что потери российской стороны должны быть такими же, как и потери Украины в Донбассе. Политик призвал «пускать под откос» поезда России, которые перевозят боевую технику. В своем втором заявлении он сказал, что необходимо взрывать машины. При этом виновным Гриценко себя не считает.